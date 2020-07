Policjanci z Woli i Bemowa dołączyli do #GASZYNCHALLENGE dla wojownika Stasia Powrót Generuj PDF Drukuj Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV podjęła wyzwanie do udziału w społecznej akcji #GaszynChallenge, do której zostaliśmy nominowani przez Komendę Powiatową Policji w Piasecznie oraz Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych. Na placu przed komendą obecni byli policjanci ze wszystkich wydziałów wspierani przez znane osoby, aktorów oraz serialowych gliniarzy. Spotkaliśmy się, aby wykonać zadanie i zebrać w ten sposób pieniądze na rzecz wojownika Stasia.

Pamiątkowe zdjęcie #GASZYNCHALLENGE





Do akcji zostaliśmy nominowani przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie oraz pracowników Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych. Do udziału nikogo nie trzeba było namawiać. W celu pomocy choremu Stasiowi funkcjonariusze wszystkich wydziałów KRP Warszawa IV i KP Warszawa Bemowo wykonali regulaminowe 10 pompek. W wyzwaniu byliśmy wspierani przez znane osoby, aktorów oraz serialowych gliniarzy. Na policyjnym placu Challenge poprowadził p.o. Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV mł. insp. Marcin Marczyński. Zebrane pieniądze z pewnością przeznaczone zostaną na specjalistyczne leczenie.

Staś, to syn policjantki z naszego komisariatu na Bemowie. Urodził się w 25 tygodniu życia bez prognoz na przeżycie. W drugiej dobie życia doznał wylewów krwi do mózgu II, III i IV stopnia, które spowodowały spustoszenie w mózgu. Towarzyszyły temu również choroby wywołane wcześniactwem – NEC, retinopatia, dysplazja oskrzelowa. Z uwagi na postępujące wodogłowie zaimplantowano mu zastawkę komorowo-otrzewnową. Staś wymaga stałej kontroli wielu specjalistów, wymaga również ciągłych systematycznych i niestety kosztownych rehabilitacji, to jedyna szansa, aby zapewnić mu lepsze życie.

Serdecznie zachęcamy do wsparcia akcji społecznej #GaszynChallenge tym razem dla Stasia, który potrzebuje pomocy: nr konta Stasia w Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom

57 1240 6351 1111 0010 7491 7711 Skwarek Stanisław

Po wykonaniu zadania mł. insp. Marcin Marczyński, nominował do akcji

„Gaszyn Challenge”: Komendę Rejonową Policji Warszawa I.

Serdecznie zachęcamy do wsparcia akcji społecznej #GaszynChallenge, wszystkie informacje dotyczące wpłat znajdują się na stronie internetowej fundacji: wczesniak.pl

kom. Marta Sulowska

film/podkom. Dariusz Czarnecki

FILM #GASZYNCHALLENGE dla wojownika Stasia: https://youtu.be/tJbXVCkHAA4

