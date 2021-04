15 kg narkotyków, produkcja amfetaminy i tymczasowy areszt Powrót Generuj PDF Drukuj Operacyjni z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu oraz wydziału kryminalnego z Woli udaremnili wprowadzenie na rynek niemalże 15 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości niemalże 700 tysięcy złotych. W tej sprawie zatrzymali 38-letniego mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznej ich ilości, ale również trudniącego się produkcją amfetaminy. Podejrzany po usłyszeniu zarzutów karnych został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Wspólna realizacja wolskich operacyjnych z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu oraz wydziału kryminalnego doprowadziła do zatrzymania 38-letniego mężczyzny podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków i produkcję amfetaminy. Policjanci w pobliżu jego miejsca zamieszkania podjęli czynności. 38-latek posiadał przy sobie torebkę plastikową z zamknięciem strunowym z zawartością białej, częściowo zbrylonej substancji. Okazało się, że jest to amfetamina. W trakcie dalszych czynności w jego mieszkaniu na balkonie operacyjni ujawnili sprzęt służący do produkcji amfetaminy. Znaleźli też prawie 7 litrów roztworu przygotowanego do ostatnich procesów chemicznych, w których wytrącana jest amfetamina. Z takiej ilości mocno skoncentrowanego narkotyku można by uzyskać 20 kg amfetaminy gotowej do sprzedaży i zażywania. W mieszkaniu znajdowała się także zgrzana folia z zawartością suszu roślinnego. Policjanci zabezpieczyli środki pieniężne oraz mienie ruchome o łącznej wartości ok. 30 tysięcy złotych.

38-latek został zatrzymany, na miejsce przyjechała grupa dochodzeniowo-śledcza, która przeprowadziła oględziny. Śledczy zgromadzili materiał dowodowy. Zatrzymany mężczyzna miał już wcześniej konflikt z prawem bowiem był notowany i karany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz narkotykowe. Zabezpieczone substancje zostały przekazane do dalszych badań do laboratorium kryminalistycznego. Okazało się, że zabezpieczone narkotyki to niemalże 2 kg marihuany i prawie 13 kg amfetaminy. Podejrzany został doprowadzony do rejonowej prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty karne dotyczące posiadania znacznej ilości marihuany oraz produkcji znacznej ilości amfetaminy o łącznej wadze niemalże 13 kg. Prokurator poparł wniosek policjantów o zastosowanie środka izolacyjnego wobec mężczyzny i decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Może mu grozić kara do dziesięciu lat pozbawienia wolności.

kom. Marta Sulowska/is